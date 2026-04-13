A Coruña volverá a caminar contra el cáncer el próximo 24 de mayo

Andaina contra el cáncer AEC Coruña

A Coruña acogerá el próximo domingo 24 de mayo la XIII edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro, una cita ya consolidada en el calendario social y deportivo de la ciudad. Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, la iniciativa invita, un año más, a toda la ciudadanía a unirse en una mañana de deporte, diversión y compromiso social.

La salida tendrá lugar este año a las 10.00 horas desde Puerta Real, debido a las obras en la zona de los Cantones, y finalizará en el mismo punto. Se trata de un recorrido accesible, pensado para personas de todas las edades, en el que las mascotas también son bienvenidas.

El circuito, de aproximadamente cinco kilómetros, comenzará en dirección a la Autoridad Portuaria, avanzando por el entorno del Parrote y bordeando la zona portuaria. Continuará por el vial que rodea el puerto deportivo y el Hospital Abente y Lago, para enlazar con el Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez.

El trazado seguirá por la fachada marítima en dirección al Matadero y la Hípica, donde se efectuará el giro de retorno. A partir de ahí, se emprenderá el regreso por el mismo itinerario hasta cruzar la meta, situada en Puerta Real. Este recorrido podrá sufrir ligeras modificaciones en función de las condiciones del tráfico, las obras o posibles incidencias en la zona portuaria y el Paseo Marítimo.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la página web www.corunaenmarcha.com hasta el jueves 21 de mayo a las 22 horas. También en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en la calle Real nº1. A partir del miércoles 16 de abril, las inscripciones estarán también abiertas en la sección de deportes de El Corte Inglés, en horario de apertura. Además, el propio día de la andaina será posible inscribirse de forma presencial en la zona de Puerta Real hasta las 09:00h.