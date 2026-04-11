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Agenda

X Carrera Popular Matogrande

Carrera popular Matogrande
EC

Nueva edición de la Carreira Popular Matogrande que se celebrará el próximo domingo 12 de Abril en la ciudad de A Coruña.

La distancia máxima será de 6.700 metros, que deberán recorrer los atletas de la prueba absoluta y la mínima de 100 metros a completar por los participantes peques. 

La carrera comenzará a partir de las 10.00 horas con la salida de la categoría absoluta desde la Rúa do Parque Infantil Xuxán-Plaza.

El precio de las inscripciones será:

-Absoluta: 5 euros

-Resto categorías: gratis

Fecha Iniciodomingo, 12 de abril de 2026 10:00

LugarMatogrande

Dirección La Coruña, España

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