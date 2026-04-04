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Galicia Whoop League: carrera de drones en Espacio Coruña

Exterior de Espacio Coruña
Exterior de Espacio Coruña
Cedida

La cuarta carrera de la Galicia Whoop League tendrá lugar el sábado 18 de abril en el recinto de Espacio Coruña.

Según informa el centro comercial, esta prueba, que reúne a los drones más veloces de Galicia, se desarrollará en la segunda planta de la superficie entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Liga de drones en Espacio Coruña
Liga de drones en Espacio Coruña

La entrada es gratuita para disfrutar de la Galicia Whoop League es la primera liga gallega de carreras de drones TinyWhoop 1s (65–75mm). Se trata de un campeonato indoor seguro, divertido y competitivo que reúne a pilotos de toda Galicia y España en diferentes sedes, que ya pasaron por A Laxe (Vigo), Área Central (Santiago) y Marín.

ESPACIO CORUÑA

Espacio Coruña acoge la cuarta carrera de drones de la liga gallega

Más información

La competición nace con el objetivo de promover el FPV -pilotaje de drones- y la tecnología dron en Galicia a través de una competición segura, accesible y profesional.

Fecha Iniciosábado, 18 de abril de 2026 10:00

LugarEspacio Coruña

Dirección Rua José Pascual López-Cortón, 10, 15008 A Coruña, España

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