Bergondo en feminino Cedida

"Bergondo en feminino", el programa del Concello de Bergondo para la visibilización de las mujeres del municipio, continúa su recorrido con una nueva edición en 2026, consolidándose como una iniciativa de referencia en el ámbito local. El proyecto fue reconocido en el año 2023 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el VII Concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres

La programación arranca el 27 de marzo, de 18:00 a 19:30 h, con la ruta "Skeirrum Bergondo en feminino", una actividad dirigida a mayores de 12 años y personas adultas, con salida desde la Biblioteca Municipal de Bergondo.