El Ideal Gallego Fundado en 1917

Dépor-Granada en Riazor

El Deportivo continúa en su pelea por el ascenso directo a Primera División, y el encuentro ante el Granada se antoja clave para la escuadra que dirige Antonio Hidalgo. Los blanquiazules acumulan dos victorias consecutivas, tras imponerse al Eibar y a la Real Sociedad B.

Ahora, llega a Riazor un equipo con pasado reciente en la máxima categoría, por lo que la pelea por los tres puntos en liza será intensa. Se espera que el feudo coruñés registre, como es habitual, una buena entrada. 

Fecha Iniciodomingo, 8 de marzo de 2026 21:00

LugarEstadio de Riazor

Dirección Rúa Manuel Murguía, S/N, 15011 A Coruña, España

