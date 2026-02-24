XXX Rallye de A Coruña

El próximo fin de semana, 27 y 28 de febrero, el mundo del motor en Galicia tendrá su epicentro en el área metropolitana de la ciudad herculina con la celebración de la 30ª edición del Rallye de A Coruña.

El rallye dará inicio el viernes, 27 de febrero, con el tradicional shakedown o tramo de pruebas por la mañana, donde los equipos podrán realizar los últimos ajustes a sus vehículos. Por la tarde, O Parrote será el escenario de la ceremonia protocolaria, que comenzará a las 19:00h, previa al paso por el pórtico de salida, programado para las 20:00h, desde el Castillo de San Antón. Será una oportunidad única para que los aficionados vean de cerca a los participantes y les muestren su apoyo.

El sábado comenzará la acción en Betanzos. A continuación, los equipos se trasladarán al concello de Aranga, donde el paso por el emblemático Puente de Aranga se perfila como uno de los puntos más concurridos.

Por la tarde, la actividad continuará en los concellos de A Laracha y Culleredo, con un tramo caracterizado por su excelente asfalto y gran capacidad para congregar público.