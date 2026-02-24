XVIII Medio Maratón A Coruña 21 - 5K

El Ayuntamiento de A Coruña y la Federación Gallega de Atletismo organizarán el 1 Marzo de 2026 en A Coruña el XVIII Medio Maratón Coruña21, con una distancia homologada por la Real Federación Española de Atletismo de 21.097,50 metros.

Plano Media Maratón A Coruña

La prueba, incluida en el calendario oficial de las competiciones de la FGA y la RFEA, se disputará a través de un circuito totalmente urbano.

Inscripción

Hasta el domingo 22 de febrero de 2026

Recogida de dorsales

Él Corte Inglés, patrocinador de la carrera, habilitará un espacio específico en el quinto andar de su superficie comercial en la calle Ramón y Cajal, donde se dispondrá un stand para que las personas inscritas recojan dorsal, camiseta y bolsa de corredor.

Con el objetivo de facilitar la recogida, y atendiendo a la demanda prevista este año, el Ayuntamiento amplió los días disponibles para hacerlo con respeto a las ediciones previas. Estos serán los días y horarios: Miércoles 25 (17.00 a 21.30 horas) Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 (10.00 a 21.30 horas, de forma ininterrumpida)

No se entregarán dorsales el día de la carrera.