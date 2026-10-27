Danza a escena | Carmen Fumero Cía

Carmen Fumero

La décimo séptima edición de ‘Danza a Escena’, el circuito de impulso a la danza promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, prosigue este viernes en A Coruña en el marco del ciclo TRC-Danza.

De esta manera, el Teatro Rosalía Castro será escenario, el viernes 30 de octubre, a las 20.30 horas, para las canarias afincadas en Madrid Dácil González (Premio Nacional de Danza) y Carmen Fumero, que vuelven a unirse en el que es su tercer trabajo en colaboración, Mutar. Romper. Vibrar, un espectáculo con el que nos invitan a abrazar el cambio, ser flexibles y celebrar la posibilidad de reinvención. Además, tendrán la compañía de la violonchelista Elisa Tejedor y la cantante Aurora Arteaga para empaparse las unas de las otras en una pieza que han definido como “toda una experiencia escénica”.

“Definimos Mutar.Romper.Vibrar como un espacio para la transformación, el juego y el autodescubrimiento, y destaca la unión de tres mujeres que comparten una visión común y un viaje de exploración creativa. Es una invitación a abrazar el cambio, a ser flexibles y a celebrar la posibilidad de reinvención”, destacan.

Este proyecto de 60 minutos de duración lleva a escena una reflexión sobre el cambio cons-tante en nuestras vidas, tanto a nivel personal como físico. Habla sobre cómo nuestra percepción del mundo se adapta continuamente a las nuevas experiencias y cómo el cerebro, con su plasticidad, nos permite aprender y evolucionar.

Mutar. Romper. Vibrar es el espacio para el cambio, el lugar donde reinventar, jugar y errar. El punto de encuentro de cuatro mujeres, unidas por las mismas inquietudes y que parten de un mismo lugar, un universo de tonos, texturas y volúmenes por redescubrir.