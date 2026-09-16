XV Encontro Artes pola Integración

Una presentación en la XI edición de Artes pola integración Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 18, a las 21.00 horas, en el Laboratorio Escénico presenta un Espectáculo de danza contemporánea 'Antes de desaparecer' con Julio César Iglesias & Carlota Pérez.

'Antes de desaparecer' es una pieza de danza contemporánea sobre el umbral de lo desconocido: un punto de inflexión donde el cuerpo deja atrás lo conocido para transformarse a través de la entrega y cruzar una frontera donde el lenguaje se disuelve.

Sábado 19

En la Fundación María José Jove, Asamblea Diversa presenta las Jornadas de pensamiento de 11.00 a 13.30 horas. Bajo el título 'Lo invisible', esta quinta edición del simposio de ideas invita a figuras clave de los ámbitos local y nacional a profundizar en proyectos de transformación social impulsados por las artes, demostrando cómo un prototipo puede dar lugar a plataformas, festivales y redes estables para la comunidad.

También en la Fundación María José Jove, de 13.30 a 14.30, se ofrece el concierto de Rock&Pop de A nova banda rural, Flumen. Una muestra de los trabajos creados por jóvenes del medio rural de la Ribeira Sacra y otras zonas tras más de seis meses de creación musical, bajo la guía de artistas consagrados como Monica de Nut, Su Garrido, Davide Salvado y Sumrrá, y con el apoyo de la Fundación Paideia y la Obra Social La Caixa.

Domingo 20

En el Centro Ágora, Experimentadanza presenta a las 19.00 horas, 'De corpo e de palabra'

Un viaje a través de la poesía y una obra que desafía el sistema social y económico —que combina danza, teatro y poesía en vivo a cargo de Eva Veiga y Andrea Nunes—, enmarcado en un paisaje sonoro creado a partir de un collage musical con Su Garrido.

También en el Centro Ágora, a las 20.00 horas, Palomica Lloca Producciones presenta 'Eurolider Feminista', un espectáculo al estilo de los *reality shows* donde la política y el entretenimiento se entrelazan, y en el que tres aspirantes —Lola, Flecha y Samantha— compiten en directo, superando diversos desafíos para convertirse en la primera líder feminista mundial de la historia.

Toda la información sobre el programa puede consultarse en la página web de artespolaintegración