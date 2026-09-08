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'Ngoma', un espectáculo de danza contemporánea de TRC Danza

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TRC Danza estrena 'Ngoma' en el Teatro Rosalía de A Coruña
Cedida

Ngoma es un espectáculo de danza contemporánea y nuevos lenguajes que emerge desde la memoria corporal afrodescendiente, atravesada por la energía vital del carnaval de Santiago de Cuba. La obra propone un viaje físico y simbólico a través del movimiento, donde un padre y una hija sostienen un vínculo que habita en la transmisión intergeneracional, explorando la conexión entre ritmo, identidad y memoria y reivindicando lo ancestral desde una mirada contemporánea.

Ngoma es tambor, pero también es rito, es cuerpo. Es una ceremonia danzada que vuelve la mirada al origen para reencontrarse con el presente.

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 20:30

LugarTeatro Rosalía

Dirección R. Riego de Agua, 37, 15001 A Coruña, España

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