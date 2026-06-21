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Gala de fin de curso de la Escuela de Danza Druida

Gala de fin de curso de la escuela Druida
Gala de fin de curso de la escuela Druida

'Coppélia' es una de las obras más conocidas y apreciadas del repertorio clásico del ballet. En esta pieza se combinan la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima, creando un espectáculo lleno de magia y emoción.

Se trata de un ballet festivo, colorido y alegre, basado en un cuento de Hoffmann, que hará disfrutar a público de todas las edades.

Coreografía al frente del profesorado de la escuela, con José Ángel Mosquera como bailarín invitado.

Venta de entradas en Ataquilla

Fecha Iniciojueves, 25 de junio de 2026 19:00

LugarCentro Ágora

Dirección Avenida da Gramela, 17

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