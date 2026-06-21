Gala de fin de curso de la Escuela de Danza Druida

Gala de fin de curso de la escuela Druida

'Coppélia' es una de las obras más conocidas y apreciadas del repertorio clásico del ballet. En esta pieza se combinan la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima, creando un espectáculo lleno de magia y emoción.

Se trata de un ballet festivo, colorido y alegre, basado en un cuento de Hoffmann, que hará disfrutar a público de todas las edades.

Coreografía al frente del profesorado de la escuela, con José Ángel Mosquera como bailarín invitado.

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