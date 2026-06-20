Agenda
Danza10 celebra su décimo aniversario
Danza10 celebra diez años de pasión, esfuerzo y amor por la danza. Diez años de escenarios compartidos, de aprendizaje constante y de sueños que han ido tomando forma paso a paso.
Esta Gala de Fin de Curso es mucho más que una muestra: es un homenaje a todo el camino recorrido. Alumnado, profesorado, familias y público son parte esencial de esta historia.
Prometen una tarde única, llena de emoción y talento, donde celebran el décimo aniversario como mejor saben hacerlo: bailando.