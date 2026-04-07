Espectáculo de danza de la E.M de As Pontes

La Escuela Municipal de Danza del Ayuntamiento de As Pontes ofrece su último espectáculo, JOTHAM. A cidade do Jóker, que recrea el ambiente de suspense y evoca la estética de la ciudad gótica. En el grupo de baile contamos con más de 100 personas de edades comprendidas entre los 10 y los 60 años, en las disciplinas de baile moderno y danza clásica, que rinden homenaje al cómic y a las versiones cinematográficas del Jóker. Este espectáculo fue representando en As Pontes en junio y diciembre de 2025 con una gran respuesta del público.

La escuela está dirigida por Jaime P. Díaz, coreógrafo y director de la compañía Novagalega de Danza, con más de 20 años de historia y sube al escenario diferentes espectáculos de gran calidad artística.

La entrada es gratuita pero debe reservarse a través de Ataquilla.