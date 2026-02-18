Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

El lago de los cisnes- Classic Stage Ballet

Llena de romanticismo y belleza, EL LAGO DE LOS CISNES es considerada la obra maestra más espectacular del repertorio de danza clásica. Un tema de verdadera poética romántica, donde el bien triunfa sobre el mal.

Una producción clásica con elementos escenográficos de increíble realismo, vestuario deslumbrante, accesorios elaborados con suntuosos detalles y una gama de melodías encantadoras que conforman esta gran obra maestra del ballet clásico.

Un elenco de artistas internacionales compuesto por nueve nacionalidades, dan cuerpo y alma a esta genial e irresistible producción clásica. Una experiencia emocionante e inolvidable. Un espectáculo único que perdurará en la memoria del público.

¡Entradas ya a la venta!

Música PIOTR TCHAIKOVSKY 

Libreto VLADIMIR BEGICHEV y VASILY GELTZER 

Coreografía MARIUS PETIPA y LEV IVANOV 

 Escenografía y Vestuario CLASSIC STAGE 

Fecha Iniciosábado, 21 de febrero de 2026 20:30

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, A Coruña, 15004 La Coruña, España

