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Agenda

"Novos enfoques feministas para os estudos das migracións internacionais”

Facultade de Socioloxía

 Máis dunha ducia de expertas internacionais en ciencias sociais, xunto a activistas, profesionais do sector público e colectivas de mulleres migrantes, reuniranse na Coruña os vindeiros días 22 e 23 de outubro para analizar como impactan as migracións internacionais no traballo de coidados, na saúde, nos dereitos laborais e no envellecemento das mulleres.

Trátase do Seminario Internacional de Investigación “Mobilidades, reprodución social e desigualdades globais: novos enfoques feministas para os estudos das migracións internacionais”, organizado polo equipo Sociedades en Movemento (ESOMI) da Universidade da Coruña e a rede de investigadoras galegas Mulleres á Fronte (UDC, USC e UVigo).

Dous días de debate: do activismo á investigación internacional

xoves 22, estará moi centrada na realidade cotiá e nos dereitos das traballadoras do sector dos coidados. Pola mañá, o debate abrirase arredor da xustiza social e a protección da saúde no emprego do fogar con referentes do activismo como Rafaela Pimentel (do colectivo Territorio Doméstico), Soledad Lucero (Movilidad Humana) e María José Santiago (do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo). 

A continuación, abordarase o reto do envellecemento e a xubilación digna para quen dedicou a súa vida a coidar a outros, nunha mesa coa catedrática de Antropoloxía Adelina Miranda (Univ. de Poitiers), Claudia Pedone (CONICET/Univ. de Bos Aires), Nerea Boneta (Oxfam-Intermón) e o propio equipo do proxecto MUMICU, formado por Belén Fernández Suárez, Iria Vázquez Silva e Antía Pérez Caramés. A tarde dedicarase ás familias transnacionais e ás políticas reprodutivas con especialistas como Andréa Lobo (Univ. de Brasilia), Celeste Fortes (Univ. de Cabo Verde) e Louise Virole (Université Paris Cité).

venres 23, a axenda desprazará o foco cara ás cuestións teóricas, as fronteiras e as experiencias locais. A mañá arrincará cunha análise sobre os nesgos eurocéntricos nas ciencias sociais da man de Karina Ochoa Muñoz (Univ. Autónoma Metropolitana de México) e Breny Mendoza (California State University), para continuar co estudo das migracións e legados coloniais xunto a Naïk Miret (Univ. de Poitiers), Florence Boyer (IRD de París) e as profesoras da USC Luzia Oca e Rosa Verdugo. Xa pola tarde, o seminario acollerá traballos seleccionados por convocatoria aberta sobre realidades tan diversas como o impacto dos conflitos nas mulleres palestinas, as cadeas de coidados no rural galego ou a acción colectiva das traballadoras domésticas en Portugal.

Ademais, no marco das redes internacionais do seminario, a cidade acollerá durante toda esa semana a visita pedagóxica duns trinta estudantes e docentes dos másteres de inmigración das universidades francesas de Poitiers e Paris-Cité, que participarán nas sesións e manterán encontros con institucións e colectivos locais.

Teatro aberto á cidadanía

Coa idea de sacar o coñecemento fóra do ámbito estritamente académico e compartilo coa cidade, o seminario inclúe un evento cultural gratuíto o venres 23 de outubro. O espazo O Galgo Azul acollerá, ás 20:00h, unha función do monólogo Harta, interpretado pola actriz Mariana Rodrigo. A peza contrapón entre risas e memoria dúas viaxes migratorias: a da protagonista desde Bos Aires a Galicia na actualidade, e a que fixo a súa avoa no sentido contrario durante a Guerra Civil. 

Fecha Iniciojueves, 22 de octubre de 2026 09:00

Fecha Finviernes, 23 de octubre de 2026 18:30

LugarFacultade de Socioloxía. Campus de Elviña

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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