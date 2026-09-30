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Agenda

Congreso Luso-Galaico de Historia de la Medicina

Real Academia de Medicina
El Ideal Gallego

La Real Academia de Medicina de Galicia celebrará del 01 al 03 de octubre el III Congreso Luso-Galaico de Historia de la Medicina

Se abordarán distintas disciplinas y líneas de investigación, desde el estudio paleopatológico de restos humanos hasta las investigaciones parasitológicas, pasando por el análisis histórico de los cuidados y las biografías de figuras relevantes de la medicina luso-galaica. El 1 de octubre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el ingreso, como Académico Correspondiente, del doctor Antonio Pérez Pérez, que pronunciará un discurso dedicado a la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada.

Fecha Iniciojueves, 1 de octubre de 2026 10:00

Fecha Finsábado, 3 de octubre de 2026 13:00

LugarReal Academia de Medicina de Galicia

Dirección Rúa Durán Loriga, 10, 15003 A Coruña, España

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