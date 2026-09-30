Real Academia de Medicina El Ideal Gallego

La Real Academia de Medicina de Galicia celebrará del 01 al 03 de octubre el III Congreso Luso-Galaico de Historia de la Medicina

Se abordarán distintas disciplinas y líneas de investigación, desde el estudio paleopatológico de restos humanos hasta las investigaciones parasitológicas, pasando por el análisis histórico de los cuidados y las biografías de figuras relevantes de la medicina luso-galaica. El 1 de octubre, a las 19.00 horas, tendrá lugar el ingreso, como Académico Correspondiente, del doctor Antonio Pérez Pérez, que pronunciará un discurso dedicado a la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada.