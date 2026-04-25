IX Congreso SET2026 A Coruña

La jornada abordará especialmente los transplantes de corazón, pulmón y páncreas

La ciudad de A Coruña celebrará su novena edición de jornadas sobre el transplante el próximo mes de mayo, concretamente del 14 al 16. A lo largo de estas jornadas, se abordarán los principales avances en trasplante de órganos sólidos, desde los aspectos inmunológicos más recientes hasta las nuevas fronteras en preservación, cirugía, equidad y sostenibilidad.

Dentro de este congreso se incluyen tres simposios, el de corazón, que celebra este año su primera edición; el de pulmón, que cumple su tercer año y el de páncreas, el más longevo, con una década de vida. Todos tienen un coste de 150 euros.