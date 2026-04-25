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Agenda

IX Congreso SET2026 A Coruña

La jornada abordará especialmente los transplantes de corazón, pulmón y páncreas

La ciudad de A Coruña celebrará su novena edición de jornadas sobre el transplante el próximo mes de mayo, concretamente del 14 al 16. A lo largo de estas jornadas, se abordarán los principales avances en trasplante de órganos sólidos, desde los aspectos inmunológicos más recientes hasta las nuevas fronteras en preservación, cirugía, equidad y sostenibilidad.

Dentro de este congreso se incluyen tres simposios, el de corazón, que celebra este año su primera edición; el de pulmón, que cumple su tercer año y el de páncreas, el más longevo, con una década de vida. Todos tienen un coste de 150 euros.

Fecha Iniciojueves, 14 de mayo de 2026 12:00

Fecha Finsábado, 16 de mayo de 2026 14:30

LugarPALEXCO. Palacio de exposiciones y congresos de Coruña

Dirección Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 «Palexco», La Coruña, España

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