Presentación 'Da soia ao grelo. Cociña galego-chinesa'
O xoves 26 de novembro, celebrarase, ás 19.00 horas, na libraría Galgo Azul, na Coruña, a presentación 'Da soia ao grelo. Cociña galego-chinesa', de Betty León Fong.
Acompañando a autora, estará Edu Lavandeira, director audiovisual, escritor e divulgador gastronómico.
Galaxia publica 'Da soia ao grelo. Cociña galego-chinesa', de Betty León Fong, o primeiro libro de cociña galego-chinesa en galego, con prólogo de Rafa Centeno. Unha obra que achega a cultura gastronómica chinesa desde dentro, a través da cociña caseira cantonesa transmitida de xeración en xeración, e que a combina cos produtos que ofrece Galicia.
O libro propón un encontro entre dúas tradicións culinarias aparentemente afastadas, pero que atopan na cociña un espazo común.
Receitas familiares, ingredientes e técnicas gastronómicas conviven nesta publicación que tende pontes entre a cultura chinesa e a galega.
Entre as receitas que recolle o libro figuran o pato con salsa Hoisin e o flan de ovo ao baño maría, elaboracións coas que a autora obtivo en 2023 o primeiro premio no Certame Literario-Gastronómico Yo soy de Montalbán, convocado con motivo do vixésimo aniversario do falecemento de Manuel Vázquez Montalbán.