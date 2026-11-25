El triunfo de la muerte, Brueghel Baztan Lacasa Jose

La Fundación Barrié presenta una nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, impulsado por la Fundación de Amigos del Museo del Prado desde hace 40 años y organizado conjuntamente por ambas entidades desde 1999. Las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo y se celebrarán los días 26 de noviembre y 3 de diciembre a las 19.30 horas en la sede de la Fundación Barrié.

La conferencia será a cargo del músico Jordi Comellas.