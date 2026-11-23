Real Academia Galega de Belas Artes

El martes 24, a las 19.30 horas, se realizará una nueva charla del ciclo de conferencias 'Experiencias en arquitectura. Investigaciones y realizaciones recientes”, actividad coordinada por el arquitecto y académico Xosé Manuel Casabella López en la Academia Galega de Belas Artes.

En el acto, el arquitecto Lucas Díaz Sierra (Díaz & Díaz Arquitectos) impartirá la conferencia 'Arquitectura, Territorio e Innovación' en la que la relación entre el territorio, el paisaje y la arquitectura constituirá el hilo conductor de la misma.

Lucas Díaz Sierra recorre su trayectoria profesional a través de un modo de entender y proyectar profundamente vinculado al lugar y a su identidad. Su trabajo se caracteriza por una arquitectura arraigada al contexto, sustentada en el rigor técnico y constructivo y orientada cara a la innovación, a la sustentabilidad y a la procura constante de soluciones capaces de responder los desafíos contemporáneos situando siempre a las personas en el centro del proyecto.

Lucas Díaz Sierra

La charla continúa con una aproximación a las actividades más recientes del estudio, a través de tres proyectos de especial relevancia: las 74 viviendas protegidas de Valdecorvos, en Pontevedra; los estudios virtuales de la Cidade das TIC, en A Coruña; y la rehabilitación integral del complejo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela.

Todos los actos de los 'Martes das Artes' tienen lugar en el Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre hasta completar el aforo.