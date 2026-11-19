Sonia María García García Editorial Canela

La escritora coruñesa Sonia María García García ha vuelto a la narrativa de ficción con la segunda entrega de su saga 'Toca', ambientada en O Courel en los albores de la romanización, y publicada por la editorial viguesa Belagua Ediciones. Tras su paso por la Feria del Libro de A Coruña presentará su nuevo libro, 'Toca. El yugo de Roma', el próximo día 20 de noviembre a las 19.00 h en la librería Lume, acompañada por su editora, Edurne Baines.

La esperada continuación de 'Toca. El oro de la Gallaecia' explora los abusos del poder y la vigencia de valores universales como la solidaridad, el valor y la lealtad, al tiempo que advierte sobre la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza. En ella, la galaica Toca emprende, junto a su prometido el prefecto Marco Pompeyo Lépido, un viaje hasta el corazón del Imperio que pondrá a prueba su identidad.