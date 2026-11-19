Asier Alea

Innovación en el sector FoodTech: ¿Qué retos afronta el sector alimentario? ¿Dónde están las oportunidades para innovar? ¿Cómo puede Galicia transformar su potencial agroalimentario en una ventaja competitiva de futuro?

El Foro Ardora abre la conversación sobre estas cuestiones en una jornada de cierre dirigida a profesionales, empresas, investigadores y personas interesadas en la innovación alimentaria.

En esta jornada estará Asier Alea , director de Global Development Basque Culinary Center , que ofrecerá la conferencia "El futuro de la alimentación, desde Galicia", una mirada al presente y al futuro de un sector en plena evolución.

La conferencia es el martes 24 a las 16.30 horas, en el Club Cámara Noroeste. Está abierta a inscripción a través de la web Foro Ardora – Galician Foodtech Lab.