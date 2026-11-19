Charla con motivo del Día Mundial de la Prematuridad
La Fundación María José Jove (FMJJ) y el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) celebran mañana, viernes 20 de noviembre, a las 17.00horas, una jornada para familias organizada con motivo del Día Mundial de la Prematuridad.
Durante el acto, la FMJJ hará entrega de dos maniquíes de simulación clínica a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del CHUAC.
PROGRAMA:
17:00 h | Bienvenida al acto
· Emma Justo, responsable del área de la Fundación María José Jove.
· José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC
17:15 h | Charla Unidad Neonatología CHUAC
- Loli Eiriz .- Evolución de la enfermería en la neonatología
- Modera: José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC
17:35 h | Entrega de los maniquíes
Emma Justo hace entrega de los dos maniquíes de simulación neonatal José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC
A continuación, se realizará una fotografía institucional de la entrega con los representantes de ambas entidades.
17.45h | Actuación de magia
18.15h |Chocolatada para las familias