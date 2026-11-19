Fotografía de archivo de una charla con adultos que fueron prematuros moderada por doctor Trisac en la celebración del Día del Prematuro en la Fundación María José Jove Cedida

La Fundación María José Jove (FMJJ) y el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) celebran mañana, viernes 20 de noviembre, a las 17.00horas, una jornada para familias organizada con motivo del Día Mundial de la Prematuridad.

Durante el acto, la FMJJ hará entrega de dos maniquíes de simulación clínica a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del CHUAC.

PROGRAMA:

17:00 h | Bienvenida al acto

· Emma Justo, responsable del área de la Fundación María José Jove.

· José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC

17:15 h | Charla Unidad Neonatología CHUAC

- Loli Eiriz .- Evolución de la enfermería en la neonatología

- Modera: José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC

17:35 h | Entrega de los maniquíes

Emma Justo hace entrega de los dos maniquíes de simulación neonatal José Luis Fernández Trisac, Jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC

A continuación, se realizará una fotografía institucional de la entrega con los representantes de ambas entidades.

17.45h | Actuación de magia

18.15h |Chocolatada para las familias