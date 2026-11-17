Imaxe promocional do Xabarín Club TVG

La escuela audiovisual Treintaycinco mm, en colaboración con FNAC, presenta la tercera edición de Protagonistas, una serie de encuentros inspiradores en torno al mundo audiovisual dirigidos tanto a profesionales como al público general interesado en el sector.

Este tercer encuentro se llevará a cabo este jueves, 19 de noviembre, bajo el título 'Hay alguén aí? Xabarín Club: un formato de éxito'. En la sesión se hablará del programa como un motor cultural, lingüístico e identitario para Galicia que sigue vivo hoy en día. Así, habrá tiempo de descubrir por qué fue tan exitoso, cómo se creó o qué profesionales se involucraron en este proyecto audiovisual, entre otros secretos.

Todo ello se analizará en una conversación entre la actriz de doblaje y docente de Treintaycinco mm, María Fernández Verdía, y algunos profesionales que estuvieron tras el programa infantil que triunfó en los 90:

Suso Iglesias, guionista, director y uno de los creadores del Xabarín Club entre 1994 (año de su creación) y 2000, entre otros formatos de éxito de la Televisión de Galicia. También fue director de la cadena autonómica.

Miguelanxo Prado, pintor e ilustrador que creó al Xabarín y a sus amigos. Es autor de cómic y director de animación, habiendo diseñado personajes y dirigido el estilo de la serie de animación Men in Black, producida por Steven Spielberg.

Antón Reixa, músico y poeta que fue coautor e intérprete de muchos de los temas musicales del programa infantil, que marcaron un hito en la escena gallega. También ha trabajado como productor y director audiovisual.