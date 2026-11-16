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Antón Reixa presenta 'Galiciaplanismo caníbal'
"Galiciaplanismo caníbal" é o novo poemario de Antón Reixa na colección Rizomas de KALANDRAKA tras "Melancoholemia. Vida de mamarracho" e "Enciclopedia perplexidade (escolma poética 1976-2023)". Nesta ocasión, o autor ratifica o seu universo de perplexidades, dúbidas e escepticismo sobre a existencia e a sobrevivencia na rutina cotiá.
A libraría Moito Conto (San Andrés, 35) da Coruña acollerá a presentación da obra este mércores, 18 de novembro, a partir das 19.00 horas. Antón Reixa estará acompañado pola poeta Yolanda Castaño e polo músico Nuno Pico.