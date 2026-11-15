Ciclo Aula Aberta | Levar a poesía á rúa
Dentro do ciclo Aula Aberta, en colaboración co Grupo Illa da UDC, o luns 16 de novembro, ás 20.00 horas, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda acolle a palestraca cargo da investigadora Carla Varela.
Na Galiza dos anos noventa, as Edicións do Dragón racharon cos circuítos editoriais convencionais para achegar a creación poética ao espazo público e ao tecido social. Detrás deste pulso de intervención colectiva e novos formatos estivo o labor de Paco Souto como autor, editor e dinamizador.
Na palestra, Carla Varela, graduada en Galego e Portugués pola Universidade da Coruña, afondará na traxectoria desta iniciativa editorial independente e no xeito en que marcou tanto a evolución estética de Souto como as coordenadas da poesía galega desa década.