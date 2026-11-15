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Agenda

Ciclo Aula Aberta | Levar a poesía á rúa

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
El Ideal Gallego

Dentro do ciclo Aula Aberta, en colaboración co Grupo Illa da UDC, o luns 16 de novembro, ás 20.00 horas, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda acolle a palestraca cargo da investigadora Carla Varela.

Na Galiza dos anos noventa, as Edicións do Dragón racharon cos circuítos editoriais convencionais para achegar a creación poética ao espazo público e ao tecido social. Detrás deste pulso de intervención colectiva e novos formatos estivo o labor de Paco Souto como autor, editor e dinamizador.

Na palestra, Carla Varela, graduada en Galego e Portugués pola Universidade da Coruña, afondará na traxectoria desta iniciativa editorial independente e no xeito en que marcou tanto a evolución estética de Souto como as coordenadas da poesía galega desa década.

Fecha Iniciolunes, 16 de noviembre de 2026 20:00

LugarAgrupación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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