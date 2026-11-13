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Agenda

Día de las Librerías en la Librería Arenas

Varias personas compran en la céntrica librería Arenas
Varias personas compran en la céntrica librería Arenas
Patricia G. Fraga

La Librería Arenas se suma este viernes, 13 de noviembre, a la celebración del Día de las Librerías con una jornada especial repleta de propuestas para los amantes de la lectura. La iniciativa incluye descuentos, regalos y una actividad literaria destacada en su establecimiento de Cantón Pequeño, en A Coruña.

Durante toda la jornada, los clientes podrán beneficiarse de un 5 % de descuento en todos los libros. Además, quienes realicen compras superiores a 25 euros recibirán un regalo especial.

La celebración contará también con una selección de tres títulos entre los que los lectores podrán elegir: 'La Cena de los Videntes', de Javier Ozores; 'La Coruña Verde', de Joaquín Díaz-Pache Montenegro y Manuel Carretero Ramos; y 'La noche de las palabras', de Luis Pousa.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la firma del libro 'La ciudad vieja: alma coruñesa. Edificios, calles, rincones y personajes', del escritor Jorge Blanco Cortés. El encuentro con el autor tendrá lugar en Librerías Arenas, en Cantón Pequeño, número 26, entre las 19:00 y las 20:30 horas.

Los beneficios que genere el autor con esta iniciativa se destinarán a la Cocina Económica Coruñesa, incorporando así un componente solidario a la celebración.

Fecha Inicioviernes, 13 de noviembre de 2026 10:00

LugarLibrería Arenas

Dirección R. Cantón Pequeno, A Coruña, España

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