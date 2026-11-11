'Sagrada Familia, llamada La Perla, Rafael' con Ana González Mozo

La Fundación Barrié presenta una nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, impulsado por la Fundación de Amigos del Museo del Prado desde hace 40 años y organizado conjuntamente por ambas entidades desde 1999. Las conferencias son de entrada libre hasta completar aforo y se celebrarán los días 12, 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre a las 19:30 h en la sede de la Fundación Barrié.

El jueves 12, a las 19.30 horas, es el turno de 'Sagrada Familia, llamada La Perla, Rafael'. La ponente será Ana González Mozo, jefa de Colección de Pintura Italiana del Renacimiento, Museo del Prado.

Sobre la obra

'La Perla' (h. 1518) es una de las últimas obras de Rafael y un testimonio excepcional de la maestría que había alcanzado en Roma antes de su repentino fallecimiento en 1520. Su génesis y ejecución pictórica son inseparables de las de otras dos tablas que salieron del taller de Sanzio en los mismos años: la 'Virgen del Roble' y la 'Madonna della Gatta'. Este hecho, junto con las afirmaciones de Vasari en sus 'Vidas' y las aparentes disonancias estilísticas que algunos especialistas de principios del siglo XX vieron en la pintura, llevó a pensar que, quedando inacabada a la muerte de Rafael, fue terminada por su ayudante más cercano, Giulio Romano.

La compleja elaboración del cuadro, puesta de manifiesto por los estudios técnicos, revela un proceso creativo singular dentro de los cánones del maestro de Urbino, y las revisiones más recientes apuntan a una ejecución esencialmente autógrafa, situándola como una de las expresiones más refinadas de su arte, que culminaría en su última obra, la 'Transfiguración', conservada en los Museos Vaticanos.