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Agenda

Conferencia titulada 'O mito de Inés de Castro a través da mirada de autoras europeas'

Inés de Castro
Inés de Castro

O Circo de Artesáns continúa coa súa programación cultural do mes de novembro dentro do Ciclo Inés de Castro, cunha conferencia titulada 'O mito de Inés de Castro a través da mirada de autoras europeas'.

A sesión terá lugar o xoves 12 de novembro, ás 19:30 horas, e estará impartida por María Begoña Lasa Álvarez, profesora da Universidade da Coruña.

A conferencia propón unha aproximación á figura de Inés de Castro desde unha perspectiva literaria e cultural, analizando como diferentes autoras europeas abordaron e reinterpretaron ao longo do tempo un mito que continúa presente no imaxinario histórico e literario europeo.

Fecha Iniciojueves, 12 de noviembre de 2026 19:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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