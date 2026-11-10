Presentación de 'Todas las noches, todas las ciudades'

¡Dolores Redondo vuelve a encontrarse con sus lectores! Con motivo de la publicación de Todas las noches, todas las ciudades, la autora inicia una gira de presentaciones y firmas de libros que la llevará por distintas ciudades de España.

El jueves 12 de noviembre a las 19.30 horas la autora estará en A Coruña. El encuentro tendrá lugar en el Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña y permitirá a los asistentes acercarse a la autora de la Trilogía del Baztán y a su nueva historia.

También estará presente el periodista Kiko Novoa para una conversación.