Charla en el Muncyt | La importancia de Alexander von Humboldt y la ciencia humboldtiana

Muncyt EC

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña acoge este jueves, 12 de noviembre, a las 19:00 horas, la tercera cita del ciclo de conferencias enmarcado en la exposición temporal “Los instrumentos de Humboldt: herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza”.

La conferencia, “Alexander von Humboldt y la ciencia humboldtiana: reflexiones sobre su importancia en el pasado, el presente y el futuro”, será impartida por Ottmar Ette, historiador de la ciencia, catedrático de Literatura Románica y Comparada en la Universidad de Potsdam (Alemania) durante casi tres décadas, director de un proyecto a largo plazo sobre Humboldt en la Academia de Ciencias de Berlín y director del Centro Humboldt de Estudios Transdisciplinarios en Changsha (China).

Ette analizará las diferentes etapas de la vida del científico, considerado el “padre de la geografía moderna universal”, así como la configuración de la ciencia humboldtiana en el contexto de su viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Además, abordará la implicación del proyecto de este científico en el pasado, presente y futuro, con un análisis de los desafíos epistemológicos para la ecología y una concepción planetaria y polilógica de nuestro mundo.

La ponencia es gratuita y está abierta a todos los públicos. La entrada es libre hasta completar aforo y también podrá seguirse en directo en el siguiente enlace.