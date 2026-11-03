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Agenda

Xornadas arredor da escritora Syra Alonso

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Syra Alonso
Redaccion

As Xornadas arredor da escritora Syra Alonso reunirán o venres 6 e o sábado 7 de novembro, no Kiosco Alfondo, unha vintena de escritores, investigadores, tradutores, artistas e especialistas para analizar a vida e a obra da escritora.

Organizadas pola Asociación Para a Recuperación da Memoria Histórica ( ARMH) coa colaboración da Deputación, Concello da Coruña e a editorial Alvarellos.

A figura de Syra Alonso (1899–1970), coruñesa, compañeira do pintor de vangarda Francisco Miguel e exiliada en México tralo asasinato deste en 1936, será obxecto das Xornadas que se celebrarán no kiosko Alfonso da Coruña, os días 6 e 7 de novembro.

Estas Xornadas coinciden coa publicación, por parte de Alvarellos Editora, da obra de Syra Alonso El mar tenía un amargo sabor a lágrimas. Memorias (1937-1945) Unha parte destas Memorias viu a luz en galego no ano 2000 (con reedición en 2025 por Alvarellos Editora). Agora é editada co recenté achado en México, por parte de Conrado J. Arranz Mínguez, de novos e valiosos manuscritos.

PROGRAMA

Venres 6 de novembro

18:00 h · 1ª mesa. Coordina: Consuelo Bautista.

· Carme Vidal, O regreso do exilio dos Diarios de Syra Alonso.

· Nerea González, Como seguimos despois do vivido? Unha mirada de Syra Alonso dende a psicoloxía.

· Anxos Sumai, A lingua e a tradución das memorias de Syra Alonso.

· Tono Correa Corredoira, Syra, manancial de sombras.

19:00 h · 2ª mesa. Coordina: Cristina González Novoa.

· Olivia Tudela, Syra Alonso e a Coruña de vida e morte.

· Olga Patiño, O poder da luz nos Diarios de Syra Alonso.

· Rosario Mascato, O percurso lisboeta de Syra Alonso cara ao exilio.

· Yirel de la O Molina, Claves para una lectura afectiva de las memorias de Syra Alonso.

Sábado 7 de novembro

11:00 h · 3ª mesa. Coordina: Jorge Calle.

· Xavier Seoane, A transcendencia da testemuña persoal e histórica de Syra Alonso.

· María Valcárcel, Los diarios de Syra: un acto de afirmación de la dignidad humana.

· Olga Novo, As subalternas da cáscara amarga a través de Syra Alonso.

· Ramón Nicolás, Algunhas claves dos relatos de Syra Alonso nos seus Diarios.

· Miguel Anxo Fernán Vello, Syra Alonso, memoria e literatura.

12:00 h · 4ª mesa. Coordina: Carmen Rodeja.

· Inmaculada Otero, Narradora e protagonista. O eu literario das memorias.

· Cesáreo Sánchez Iglesias, Syra e a casa da felicidade.

· Olga Mahía, O latexar das marxes.

· Conrado Arranz, Syra Alonso, una escritora en movimiento

Fecha Inicioviernes, 6 de noviembre de 2026 18:00

Fecha Finsábado, 7 de noviembre de 2026 14:00

LugarKiosco Alfonso

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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