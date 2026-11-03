Xornadas arredor da escritora Syra Alonso
As Xornadas arredor da escritora Syra Alonso reunirán o venres 6 e o sábado 7 de novembro, no Kiosco Alfondo, unha vintena de escritores, investigadores, tradutores, artistas e especialistas para analizar a vida e a obra da escritora.
Organizadas pola Asociación Para a Recuperación da Memoria Histórica ( ARMH) coa colaboración da Deputación, Concello da Coruña e a editorial Alvarellos.
A figura de Syra Alonso (1899–1970), coruñesa, compañeira do pintor de vangarda Francisco Miguel e exiliada en México tralo asasinato deste en 1936, será obxecto das Xornadas que se celebrarán no kiosko Alfonso da Coruña, os días 6 e 7 de novembro.
Estas Xornadas coinciden coa publicación, por parte de Alvarellos Editora, da obra de Syra Alonso El mar tenía un amargo sabor a lágrimas. Memorias (1937-1945) Unha parte destas Memorias viu a luz en galego no ano 2000 (con reedición en 2025 por Alvarellos Editora). Agora é editada co recenté achado en México, por parte de Conrado J. Arranz Mínguez, de novos e valiosos manuscritos.
PROGRAMA
Venres 6 de novembro
18:00 h · 1ª mesa. Coordina: Consuelo Bautista.
· Carme Vidal, O regreso do exilio dos Diarios de Syra Alonso.
· Nerea González, Como seguimos despois do vivido? Unha mirada de Syra Alonso dende a psicoloxía.
· Anxos Sumai, A lingua e a tradución das memorias de Syra Alonso.
· Tono Correa Corredoira, Syra, manancial de sombras.
19:00 h · 2ª mesa. Coordina: Cristina González Novoa.
· Olivia Tudela, Syra Alonso e a Coruña de vida e morte.
· Olga Patiño, O poder da luz nos Diarios de Syra Alonso.
· Rosario Mascato, O percurso lisboeta de Syra Alonso cara ao exilio.
· Yirel de la O Molina, Claves para una lectura afectiva de las memorias de Syra Alonso.
Sábado 7 de novembro
11:00 h · 3ª mesa. Coordina: Jorge Calle.
· Xavier Seoane, A transcendencia da testemuña persoal e histórica de Syra Alonso.
· María Valcárcel, Los diarios de Syra: un acto de afirmación de la dignidad humana.
· Olga Novo, As subalternas da cáscara amarga a través de Syra Alonso.
· Ramón Nicolás, Algunhas claves dos relatos de Syra Alonso nos seus Diarios.
· Miguel Anxo Fernán Vello, Syra Alonso, memoria e literatura.
12:00 h · 4ª mesa. Coordina: Carmen Rodeja.
· Inmaculada Otero, Narradora e protagonista. O eu literario das memorias.
· Cesáreo Sánchez Iglesias, Syra e a casa da felicidade.
· Olga Mahía, O latexar das marxes.
· Conrado Arranz, Syra Alonso, una escritora en movimiento