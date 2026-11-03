Ciclo de Conferencias | 'Ramón del Valle-Inclán. Xenial, antigo, moderno'
Con motivo do 90 aniversario da morte de Ramón María del Valle-Inclán, o Museo de Belas Artes da Coruña acolle un ciclo de conferencias a cargo de personalidades relevantes do mundo das artes e da cultura.
Baixo o título 'Ramón del Valle-Inclán. Xenial, antigo, moderno', o ciclo pretende afondar na súa figura.
As datas das conferencias son o 5 de novembro, 14 de novembro, 26 de novembro, 2 de decembro e 10 de decembro de 2026. Celébranse no Salón de actos do Museo. A entrada é de balde ata completar aforo.
Programa
Xoves, 5 de novembro, 19:00 horas a conferencia 'A Raíña Castiza del Valle: España, como rídiculo teatrillo dos monicreques. Con Ana Zamora como directora de escena.
O sábado 14 de novembro, ás 17:30 horas, festexarase o centenario da obra 'Tirano Banderas' e proxectarase a adaptación cinematográfica. Nesta cita estará presente a actriz María Galiana.
O xoves 26 de novembro, ás 19.00 horas, a conferencia 'Luces de bohemia na escena española' co director do Teatro Español de Madrid, Eduardo Vasco.
Xa no mes de decembro, o día 2, ás 19.00 horas, 'Valle-Inclán, un faladorio sobre o oficio teatral' con Tito Asorey (actor e director de escena), e Pablo Rivero (actor).
Remata o xoves 10 de decembro, ás 19.00 horas, 'Falando de Valle con fervor', na que estará José Carlos Plaza, director de escena da obra.