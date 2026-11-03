Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Ciclo de Conferencias | 'Ramón del Valle-Inclán. Xenial, antigo, moderno'

Valle-Inclán en Betanzos, delante de Santa María do Azougue en 1935
Valle-Inclán en Betanzos, delante de Santa María do Azougue en 1935

Con motivo do 90 aniversario da morte de Ramón María del Valle-Inclán, o Museo de Belas Artes da Coruña acolle un ciclo de conferencias a cargo de personalidades relevantes do mundo das artes e da cultura.

Baixo o título 'Ramón del Valle-Inclán. Xenial, antigo, moderno', o ciclo pretende afondar na súa figura.

As datas das conferencias son o 5 de novembro, 14 de novembro, 26 de novembro, 2 de decembro e 10 de decembro de 2026. Celébranse no Salón de actos do Museo. A entrada é de balde ata completar aforo.

Programa

Xoves, 5 de novembro,  19:00 horas a conferencia  'A Raíña Castiza del Valle: España, como rídiculo teatrillo dos monicreques. Con Ana Zamora como directora de escena.

O sábado 14 de novembro, ás 17:30 horas, festexarase o centenario da obra 'Tirano Banderas' e proxectarase a adaptación cinematográfica. Nesta cita estará presente a actriz María Galiana.

O xoves 26 de novembro, ás 19.00 horas, a conferencia 'Luces de bohemia na escena española' co director do Teatro Español de Madrid, Eduardo Vasco.

Xa no mes de decembro, o día 2, ás 19.00 horas, 'Valle-Inclán, un faladorio sobre o oficio teatral' con Tito Asorey (actor e director de escena), e Pablo Rivero (actor).

Remata o xoves 10 de decembro, ás 19.00 horas, 'Falando de Valle con fervor', na que estará José Carlos Plaza, director de escena da obra.

Fecha Iniciojueves, 5 de noviembre de 2026 19:00

Fecha Finjueves, 10 de diciembre de 2026 19:00

LugarMuseo de Belas Artes

Dirección R. Zalaeta, 2, 15002 A Coruña, España

Mapa de ubicación