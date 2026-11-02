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Agenda

O Circo de Artesáns inaugura o Ciclo Inés de Castro cun documental e unha exposición

Ciclo Inés de Castro
Ciclo Inés de Castro

O Circo de Artesáns inaugurará o martes, 3 de novembro, ás 19.30 horas, o Ciclo Inés de Castro, unha programación cultural dedicada a unha das figuras históricas máis fascinantes da historia de Portugal e Galicia.

Ciclo Inés de Castro
Ciclo Inés de Castro

A xornada inaugural contará con tres propostas: a presentación oficial do ciclo, a proxección do documental 'Pedro e Inés' e a inauguración dunha exposición dedicada a Inés de Castro.

Con esta iniciativa, o Circo de Artesáns quere achegar ao público a historia de Inés de Castro, figura medieval coñecida pola súa relación con Pedro I de Portugal e por unha historia que, co paso dos séculos, se converteu nun dos grandes relatos de amor, poder e traxedia da historia europea.

O Ciclo Inés de Castro desenvolverase ao longo do mes de novembro e pretende afondar na dimensión histórica, cultural e artística desta figura, así como na súa pegada na memoria colectiva e nas relacións históricas entre Galicia e Portugal.

Entrada libre ata completar aforo.

Esta actividade conta co apoio da Deputación da Coruña.

Fecha Iniciomartes, 3 de noviembre de 2026 19:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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