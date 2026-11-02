Charla | 'Luis Mosquera Caramelo: testimonio de fe y martirio'

Charla sobre Luis Mosquera Caramelo

Con motivo de la beatificación el próximo 7 de noviembre de Luis Caramelo Mosquera, martirizado en Santander el 27 de diciembre de 1936, la iglesia de San Jorge celebra una charla bajo el título 'Luis Mosquera Caramelo: testimonio de fe y martirio'.

Charla sobre Luis Mosquera Caramelo

Será el martes 3 de noviembre, a las 20.00 horas, de la mano del sacerdote e historiador Jorge López Teulón, postulador para las causas de los mártires de la Archidiócesis de Toledo.

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Entrada libre hasta completar aforo.