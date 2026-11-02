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Charla | 'Luis Mosquera Caramelo: testimonio de fe y martirio'

Charla sobre Luis Mosquera Caramelo
Charla sobre Luis Mosquera Caramelo

Con motivo de la beatificación el próximo 7 de noviembre de Luis Caramelo Mosquera, martirizado en Santander el 27 de diciembre de 1936, la iglesia de San Jorge celebra una charla bajo el título 'Luis Mosquera Caramelo: testimonio de fe y martirio'.

Charla sobre Luis Mosquera Caramelo
Charla sobre Luis Mosquera Caramelo

Será el martes 3 de noviembre, a las 20.00 horas, de la mano del sacerdote e historiador Jorge López Teulón, postulador para las causas de los mártires de la Archidiócesis de Toledo.

Socorro, hija de Luis Mosquera Caramelo, muestra un pequeño retrato de su padre en su casa de Cuatro Caminos Entrevista a SocorroMosquera, hija del prÃ³ximo beato Luis Mosquera.

El coruñés Luis Mosquera Caramelo será el primer juez español beatificado

Más información

Entrada libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciomartes, 3 de noviembre de 2026 20:00

LugarIglesia de San Jorge

Dirección R. Pío XII, 19, 15001 A Coruña, España

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