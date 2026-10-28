Homeaxe a Alejandro Pérez Lugín
A Asociación da Prensa da Coruña (APC) organiza un programa de actividades culturais con motivo do centenario do falecemento de Alejandro Pérez Lugín (1926-2026), xornalista, escritor e socio de honra da entidade. A iniciativa pretende recuperar e difundir o seu legado, así como achegar o público aos escenarios e espazos que marcaron a súa traxectoria privada e literaria.
O programa, que combina literatura, xornalismo, historia e patrimonio, inclúe unha charla divulgativa e catro visitas guiadas pola Coruña no contexto que viviu o propio Lugín.
A conmemoración con eventos abertos ao público comeza o venres 30 de outubro, ás 18:00 horas, coa charla "Alejandro Pérez Lugín: da noticia á novela. Xornalismo, Galicia e A Casa da Troia", a cargo de Matías Membiela Pollán, profesor da Universidade da Coruña e director de Edicións Camiño do Faro, que publica os libros do escritor. A entrada é libre ata completar capacidade, e terá lugar no Salón do Actos da Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (Durán Loriga, 10-2º A Coruña)
A programación completarase con catro visitas guiadas pola Coruña, previstas para os días 5, 6, 12 e 27 de novembro, ás 19:00 horas, que permitirán descubrir distintos recunchos da cidade vinculados a Pérez Lugín e á súa obra. Os percorridos partirán do Obelisco. Trátase dunha actividade gratuíta pero é necesario inscribirse por razóns de capacidade.
Con este programa e a dedicación do seu premio xornalístico, que leva o nome do propio autor de 'A Casa da Troia', a Asociación da Prensa da Coruña quere poñer en valor a figura dun dos seus socios de honra e contribuír a manter viva a memoria dun autor cuxa traxectoria constitúe un vínculo salientable entre o xornalismo, a literatura e Galicia.
Para as visitas guiadas pola Coruña os días 5,6,12 e 27 de novembro poden inscribirse no seguinte formulario: Formulario de inscripción