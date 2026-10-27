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Agenda

Presentación de '(DEP)or: A etapa negra do Deportivo (2010-2026)'

Héctor Pena, en los exteriores del Palacio de la Ópera, junto a la redacción de DXT CampeónFotos para la entrevista al escritor Héctor Pena
Héctor Pena
Patricia G. Fraga

O mércores 28 de outubro, ás 19.30 h, acolleremos a presentación de (DEP)or: A etapa negra do Deportivo (2010-2026), da man do seu autor, o escritor e xornalista Héctor Pena.

Editada por Menino Morreu, a obra percorre ao longo de 182 páxinas máis dunha década de historia recente a través de cadanseu capítulo por tempada, desde a 2010/11 ata a 2025/26. Trátase dun traballo que vai máis alá da crónica estritamente futbolística para debullar acontecementos fundamentais da nosa propia cidade, arroupado por fotografías exclusivas e unha detallada ficha técnica coas estatísticas dos futbolistas que pasaron polo club neses anos. Afondaremos nas claves dun período complexo que marcou tanto a bancada como o tecido social coruñés.

Fecha Iniciomiércoles, 28 de octubre de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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