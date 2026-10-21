"Soy la nueva", la IA y la comunicación

El espacio de HI Coruña acogerá el jueves 22 de octubre, de 19:00 a 20:00 horas, el episodio 17 de “Érase una red”, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

Bajo el título “Soy la nueva”, este nuevo encuentro pondrá el foco en los desafíos de la comunicación en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la influencia de los algoritmos y la transformación de las redes sociales. La conversación partirá de la novela homónima de Beatriz Arias para reflexionar sobre los cambios que atraviesan el mundo de la información y las nuevas formas de relacionarse con las audiencias.

La sesión contará con la participación de Beatriz Arias, periodista, escritora y directora de Negocio Social Media del Grupo Atresmedia, y Nico Clouston, creador de contenido