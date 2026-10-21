"Guía de viaje al Más Allá", con Lidia Mariño

lidia mariño

El próximo jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, el Salón de Actos del Sporting Club Casino de A Coruña acogerá la conferencia titulada "Guía de viaje al Más Allá", impartida por la antropóloga, fisioterapeuta, investigadora y divulgadora Lidia Mariño.

El encuentro, de acceso libre y con una duración estimada de una hora a hora y media, propone un riguroso y enriquecedor viaje a través del proceso del fin de la vida. A través de un enfoque multidisciplinar, la ponente romperá los tabúes que históricamente han rodeado al tránsito de la muerte.

Durante la charla, se analizará cómo las experiencias en el trance de la muerte describen el proceso de trascender, guardando una estrecha coincidencia con los relatos mitológicos y encajando con los postulados de la física cuántica. Asimismo, Mariño profundizará en las creencias ancestrales para revelar cómo en la Europa indígena también existía la creencia en la reencarnación.

La actividad está organizada por la Asociación Vivir para Bien Morir, una entidad cuyo objetivo principal es contribuir a construir una nueva visión social de la muerte, integrándola de manera natural como una etapa fundamental de la propia vida.