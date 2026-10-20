Xornada “Masculinidades en cambio. Abordando novos retos na corresponsabilidade”
A Universidade da Coruña acollerá o próximo 21 de outubro a xornada interuniversitaria “Masculinidades en cambio. Abordando novos retos na corresponsabilidade”, unha iniciativa que busca abrir un espazo de reflexión e diálogo sobre a transformación das masculinidades e os desafíos que persisten na construción dunha sociedade máis igualitaria e corresponsable.
A actividade, financiada pola Consellería de Política Social e Igualdade a través do programa Corresponsables, desenvolverase no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación, no campus de Elviña. A apertura institucional correrá a cargo da vicerreitora do Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social da UDC, Ana Ares; da vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar da Universidade de Santiago de Compostela, Lorena Añón; do vicerreitor de Docencia e Transformación Educativa da Universidade de Vigo, Xabier Martínez; e da decana da Facultade de Ciencias da Educación, Ana Sánchez.
Ao longo da xornada abordaranse cuestións como a influencia do patriarcado na sociedade actual, os estereotipos de xénero, o impacto das novas tecnoloxías e da intelixencia artificial na construción das identidades masculinas e as estratexias para avanzar cara a modelos de relación máis igualitarios e corresponsables.
O programa contará coa participación de José Fernando Lousada, maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e profesor asociado da Universidade da Coruña, que impartirá o relatorio “O patriarcado dita sentenza”. Tamén intervirán a xornalista e sexóloga Laura Veiga, co monólogo participativo “Reactivación en clave de humor”, e Jacinto G. Lorca, doutorando en Socioloxía e Antropoloxía da Universidade Complutense de Madrid, que ofrecerá unha análise crítica sobre os riscos e oportunidades da intelixencia artificial desde a perspectiva das masculinidades.
A sesión da mañá completarase cun diálogo sobre masculinidades hexemónicas e violencia no que participarán Xosé Cabido e Aarón López, profesionais con ampla experiencia nos ámbitos da intervención social, a educación e a promoción da igualdade.
Pola tarde terá lugar o obradoiro “Remexendo nos privilexios masculinos no contexto universitario”, dirixido por Nahuel Pérez e Zósimo Yubero, formadores e activistas especializados no traballo sobre masculinidades e igualdade.
A xornada está organizada polas unidades de igualdade das tres universidades públicas galegas, correspondendo nesta ocasión o papel de anfitrioa á Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC. A iniciativa forma parte das actuacións impulsadas polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e polas administracións públicas para fomentar a igualdade efectiva entre mulleres e homes, promovendo a corresponsabilidade nos coidados e a implicación activa dos homes na construción dunha sociedade máis xusta, respectuosa e libre de discriminación.
A asistencia é gratuíta ata completar a capacidade da sala. A actividade está aberta tanto á comunidade universitaria como á cidadanía interesada nas cuestións relacionadas coa igualdade, a diversidade e a transformación social.