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Agenda

Conferencia Museo Militar 

Museo Histórico Militar de A Coruña
Museo Histórico Militar de A Coruña
museos.xunta.gal

El miércoles 21 y el jueves día 22 de octubre a las 19:00 horas se impartirán en el museo Histórico Militar de A Coruña (plaza Carlos I nº 1), dos conferencias centradas en: "Las campañas terrestres y los Reales Ejércitos en la guerra anglo española de 1779 a 1783".  

El ponente será Benito Tauler Cid, coronel retirado diplomado de Estado Mayor. Académico de Honor de la Academia de Historia Militar del Perú, de la Academia de Historia Militar de El Salvador y de la Academia Latinoamericana de Historia Militar, Miembro de Honor del Instituto Sanmartiniano de España.

Fecha Iniciomiércoles, 21 de octubre de 2026 19:00

LugarMuseo Histórico Militar de A Coruña

Dirección Praza de Carlos I, 1, 15001 A Coruña, España

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