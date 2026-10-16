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MOP Talk con Marisa Berenson 

Marisa Berenson
Marisa Berenson
Archivo El Ideal Gallego 

Este lunes 26, a las 19.00 horas, en el Centro MOP del Muelle de Batería, la actriz y modelo Marisa Berenson protagonizará una nueva MOP Talk junto al historiador del arte Björn Dahlström.

La estrella también firmará ejemplares de su libro 'Marisa Berenson: A Life in Pictures', editado por Rizzoli.

El escenario de este encuentro será la primera sala de la nave del Centro MOP de A Coruña. La asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (2 entradas por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP

Las 200 entradas estarán disponibles a partir del lunes 19 de octubre a las 11.00 h de la mañana y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar, con un 25% de descuento, el libro que la actriz y modelo firmará al finalizar el evento.

Fecha Iniciolunes, 26 de octubre de 2026 19:00

LugarMOP

Dirección Av. Porto da Coruña, A Coruña, 15006 La Coruña, España

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