MOP Talk con Marisa Berenson 

Marisa Berenson Archivo El Ideal Gallego

Este lunes 26, a las 19.00 horas, en el Centro MOP del Muelle de Batería, la actriz y modelo Marisa Berenson protagonizará una nueva MOP Talk junto al historiador del arte Björn Dahlström.

La estrella también firmará ejemplares de su libro 'Marisa Berenson: A Life in Pictures', editado por Rizzoli.

El escenario de este encuentro será la primera sala de la nave del Centro MOP de A Coruña. La asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (2 entradas por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP.

Las 200 entradas estarán disponibles a partir del lunes 19 de octubre a las 11.00 h de la mañana y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar, con un 25% de descuento, el libro que la actriz y modelo firmará al finalizar el evento.