La Fundación 26 de Diciembre organiza la jornada "Desafíos y nuevos modelos de envejecimiento y centros residenciales", dirigida a profesionales de los servicios sociales y residenciales. La cita se celebrará a partir de las 11.30 horas.

Participarán: Juanjo Argüello Aira, Presidente de la Fundación 26 de Diciembre; Alberto Lacasta Huelín, Director General de Politiques Públiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya; Pablo Rivera Capón, Diputado provincial y responsable del área de Bienestar de la Diputación de Lugo; Victor González Meizoso, Director de la Residencia de Mayores Iñás (Oleiros)

La jornada de reflexión y debate será moderada por Paco Novo, trabajador social de la Fundación 26 de Diciembre en Galicia. Se entregarán certificados de asistencia el evento.