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Agenda

"Desafíos y nuevos modelos de envejecimiento y centros residenciales"

La Fundación 26 de Diciembre organiza la jornada "Desafíos y nuevos modelos de envejecimiento y centros residenciales", dirigida a profesionales de los servicios sociales y residenciales. La cita se celebrará a partir de las 11.30 horas.

Participarán: Juanjo Argüello Aira, Presidente de la Fundación 26 de Diciembre; Alberto Lacasta Huelín, Director General de Politiques Públiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya; Pablo Rivera Capón, Diputado provincial y responsable del área de Bienestar de la Diputación de Lugo; Victor González Meizoso, Director de la Residencia de Mayores Iñás (Oleiros)

La jornada de reflexión y debate será moderada por Paco Novo, trabajador social de la Fundación 26 de Diciembre en Galicia. Se entregarán certificados de asistencia el evento.

Fecha Iniciojueves, 15 de octubre de 2026 11:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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