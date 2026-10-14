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Arantza Portabales y Pedro Feijoo en la Libraría Lume

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El cartel del evento en Libraría Lume Espazo Cultural

El jueves 15 de octubre, la Libraría Lume Espazo Cultural acoge un encuentro con Arantza Portabales y Pedro Feijoo, dentro del programa Contos e conversas. La cita empieza a las 20:00 horas.

El título del ciclo, Contos e conversas, da una buena pista de lo que vas a encontrar: cuentos y conversación. La idea es justo esa, sentarse a escuchar y luego poder hablar con los protagonistas. No es una presentación al uso en la que uno habla y el resto escucha en silencio; hay espacio para el diálogo, para preguntar y para que la cosa se alargue un poco más allá de lo que se lee en el papel.

Fecha Iniciojueves, 15 de octubre de 2026 20:00

LugarLibraría Lume Espazo Cultural

Dirección Rúa Fernando Macías, 3, 15004 A Coruña, España

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