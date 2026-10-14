Arantza Portabales y Pedro Feijoo en la Libraría Lume

El cartel del evento en Libraría Lume Espazo Cultural

El jueves 15 de octubre, la Libraría Lume Espazo Cultural acoge un encuentro con Arantza Portabales y Pedro Feijoo, dentro del programa Contos e conversas. La cita empieza a las 20:00 horas.

El título del ciclo, Contos e conversas, da una buena pista de lo que vas a encontrar: cuentos y conversación. La idea es justo esa, sentarse a escuchar y luego poder hablar con los protagonistas. No es una presentación al uso en la que uno habla y el resto escucha en silencio; hay espacio para el diálogo, para preguntar y para que la cosa se alargue un poco más allá de lo que se lee en el papel.