XXXIV Gala Juegos Florales María Pita

Lucía Aldao gana los Juegos Florales de María Pita

La Real Orden de Caballeros de María Pita convoca la XXXIV edición de los Juegos Florales. El certamen está dedicado este año a la figura del filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal y al centenario de la publicación de su obra Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI.

Bajo el lema 'Raíces que hablan', los participantes podrán presentar sus poemas hasta el próximo 10 de octubre. La entrega de premios tendrá lugar el 15 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Colón, en un acto de acceso libre.

Los ganadores de las categorías Senior y Junior recibirán, respectivamente, la Tizona de Oro y una flor, además de premios económicos de 2.000 y 1.000 euros. El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y del Colegio British Royal School-Grupo Os Pequerrechos.