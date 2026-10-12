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Agenda

XVIII Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026

Vista exterior del teatro Colón
Vista exterior del teatro Colón
Quintana

La Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026.

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Los premiados recibirán los galardones el 14 de octubre de 2026, en el transcurso de una Gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña.

Fecha Iniciomiércoles, 14 de octubre de 2026 19:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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