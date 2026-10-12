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Agenda

Presentación del libro 'El marisco gallego. Excelencia atlántica'

Javier Ozores Marchesi
Javier Ozores Marchesi

El Espacio Avenida (Abanca) acoge el martes 13 de octubre, a las 20:00 horas, un encuentro gastronómico y la presentación del último libro de Javier Ozores Marchesi, 'El marisco gallego. Excelencia atlántica'.

En el acto intervendrán Pablo Figueroa Dorrego, presidente de la Academia Gallega de Gastronomía; Luis Veira Añón, cocinero y restaurador; Javier Ozores Marchesi, autor del libro y Ana Díaz Cortés, representante de Ézaro Ediciones. 

Al final el acto el Javier Ozores firmará ejemplares del libro. 

Fecha Iniciomartes, 13 de octubre de 2026 20:00

LugarEspacio Avenida

Dirección Rúa Cantón Grande, 7, 15003 A Coruña, España

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