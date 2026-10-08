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Presentación del facsimil 'Historia de Galicia"

Libro Historia de Galicia
Historia de Galicia
Cedida

El Circo de Artesanos acoge el viernes 9 de octubre a las 19:30 horas la presentación del libro 'Historia de Galicia' de Ramón Marcote, bibliotecario del Centro Gallego en la Habana. Se trata de la edición facsimil con motivo del centenario de la primera edición.

En la presentación intervendrán Manuel Canosa Trillo del Concello de Fisterra; Luis Lamela García, escritor e historiador; David Marcote Canosa, familiar de Ramón Marcote y Modesto Fraga Moure, escritor y editor. 

Fecha Inicioviernes, 9 de octubre de 2026 19:30

LugarCirco de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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