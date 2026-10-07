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Conferencia: 'Outras historias do cinema: Satyajit Ray'
O xoves 8 de outubro, ás 19.30 horas, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda ofrece unha nova sesión do ciclo Outras historias do cinema, para falar de Satyajit Ray.
O crítico e programador cinematográfico Martin Pawley achegaranos á figura do creador indio, deseñador gráfico antes ca director e mestre fundamental cunha intensa pegada humanista na súa obra. Afastada da grandilocuencia, o exceso e o artificio, a filmografía de Ray confía na beleza do cotián para estudar os conflitos e as paixóns que aniñan na alma humana e o valor da educación e o dexeso de aprender. Da triloxía de Apu en adiante, cada película de Satyajit Ray é un vagalume de afecto e acougo que se revela necesario (e se rebela) contra a expansión da barbarie.