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Agenda

Conferencia: 'Outras historias do cinema: Satyajit Ray'

Outras historias do cinema: Satyajit Ray
Outras historias do cinema: Satyajit Ray
Cedida

O xoves 8 de outubro, ás 19.30 horas, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda ofrece unha nova sesión do ciclo Outras historias do cinema, para falar de Satyajit Ray.

O crítico e programador cinematográfico Martin Pawley achegaranos á figura do creador indio, deseñador gráfico antes ca director e mestre fundamental cunha intensa pegada humanista na súa obra. Afastada da grandilocuencia, o exceso e o artificio, a filmografía de Ray confía na beleza do cotián para estudar os conflitos e as paixóns que aniñan na alma humana e o valor da educación e o dexeso de aprender. Da triloxía de Apu en adiante, cada película de Satyajit Ray é un vagalume de afecto e acougo que se revela necesario (e se rebela) contra a expansión da barbarie.

Fecha Iniciojueves, 8 de octubre de 2026 19:30

LugarAgrupación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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