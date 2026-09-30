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Presentación de 'La escalera de papel'

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El escritor Ángel de la Cruz
Cedida

El cineasta, guionista, productor y escritor coruñés Ángel de la Cruz presenta este jueves 1 de octubre, en el Espacio es Bien, una nueva edición de ‘La escalera de papel’, una obra publicada originalmente hace diez años.

El acto de presentación tendrá lugar a las 20.00 horas en el espacio Es Bien y contará con la participación del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, Ángel de la Cruz, autor del libro y Ana Díaz de Ézaro Ediciones. 

El aforo es limitado

Fecha Iniciojueves, 1 de octubre de 2026 20:00

LugarEspacio Es Bien

Dirección R. Pintor Joaquín Vaamonde, A Coruña, 15005 A Coruña, España

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